Окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ під Луганським і Мар’їнкою

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Від початку доби російсько-окупаційні війська вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: два рази поблизу населеного пункту Мар'їнка, з напрямку Трудівського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП; неподалік Лебединського, з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; поряд Широкиного, з напрямку Саханки – з автоматичних гранатометів; неподалік Опитного, з напрямку Спартака – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП; околиці населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українського – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського, з напрямку Нижнього Лозового – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП; околиці Новолуганського, з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм.

Упродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.