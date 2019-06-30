Окупанти обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ під Луганським і Мар’їнкою
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил: два рази поблизу населеного пункту Мар'їнка, з напрямку Трудівського – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП; неподалік Лебединського, з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; поряд Широкиного, з напрямку Саханки – з автоматичних гранатометів; неподалік Опитного, з напрямку Спартака – з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП; околиці населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українського – зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського, з напрямку Нижнього Лозового – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП; околиці Новолуганського, з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм.
Упродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає.
На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.
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