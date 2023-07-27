Через пожежі ЄС направив до Греції літаки

Європейська комісія відправила 9 пожежних літаків на боротьбу з природними пожежами в Греції.

Про це повідомив представник ЄК Балаш Уйварі в Twitter.

"Єврокомісія мобілізувала загалом дев'ять пожежних літаків - це одна з найпотужніших підтримок за останні роки", - йдеться в дописі.

Грецька влада раніше повідомила про вибух на складі боєприпасів ВПС Греції в населеному пункті Неа Анхіалос на острові Волос. Нині проводиться евакуація працівників складу та людей, будинки яких розташовані поблизу об'єкту. Декілька людей отримали травми. Причини вибуху наразі невідомі, але раніше в четвер з'явилися повідомлення про те, що в найближчому місті Волос природні пожежі набули серйозного масштабу. Через них закрили частину однієї із найбільш завантажених автомагістралей, рух залізничного транспорту здійснюється із затримками.

Крім того, стало відомо про те, що природні пожежі в Греції досягли околиць Афін. Вогонь неподалік столичного передмістя Кіфісія поширювався швидко через сильний вітер, але для гасіння цієї пожежі задіяли кілька гелікоптерів і пожежних бригад, і в результаті її вдалося згасити.

Пожежні на Родосі 10-ий день борються з бурхливими пожежами. Влада острова сподівається, що до вихідних пожежі на Родосі вдасться загасити.

Тим не менше, у шести районах Греції поки що зберігаються високі ризики виникнення нових пожеж.

Повідомляється також про нові осередки спалаху в лісах на острові Евбея.

На ситуацію в Греції вплинула теплова хвиля, що охопила південну Європу та Північну Африку, де екстремальна спека створила умови для виникнення та розвитку лісових пожеж.

Раніше ЄС заявив, що планує закупити нові пожежні літаки через загострення кліматичної кризи.