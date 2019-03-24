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Через пожежу на полях біля Рівного довелося обмежити проїзд

Була загроза того, що полум'я перекинеться на розміщені поряд будинки
У Рівненській області через великі пожежі на полях 24 березня довелося тимчасово обмежити проїзд двома автомобільними дорогами.
Через пожежу на полях біля Рівного довелося обмежити проїзд Фото: rv.dsns.gov.ua

"Через масштабну пожежу в Рівненській області тимчасово обмежено рух на ділянці південного підходу до Рівного від автомобільної дороги М-06 у напрямку Рівного, а також від дороги Т-1 801 у напрямку Квасилова. Рух по дорозі М-06 у районі пожежі ускладнено через значне задимлення", - зазначає прес-служба Укравтодору, повідомляє LB.ua.

Обмеження зняли після того, як пожежникам удалося локалізувати займання.

Прес-служба обласного управління ДСНС повідомила, що під Рівним горів очерет, причому відразу в чотирьох місцях. Була загроза того, що полум'я перекинеться на розміщені поряд будинки. Рятувальникам удалося не допустити подальшого просування вогню.  

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

 
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24 03 2019 20:31
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