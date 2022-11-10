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Молдова перейшла на економію електроенергії через зупинку постачання з України

Влада Молдови закликала громадян економити енергію у пікові години через призупинення постачання з України.
Молдова перейшла на економію електроенергії через зупинку постачання з України цензура мд
Як пише Newsmaker, міністр інфраструктури Андрей Спину заявив, що країні довелося використовувати свої запаси газу для вироблення електроенергії, оскільки Україна через наслідки російських ракетних атак припинила постачання. Він просить громадян не вмикати енерговитратні прилади з 07:00 до 10:00 та з 18:00 до 23:00.
 
Спину повідомив, що з 11 жовтня країна отримує електроенергію від Молдовської ГРЕС. 30% потреб, які забезпечувала Україна, лягли на плечі Moldovagaz, який виділив Кучурганській електростанції 0,9 млн кубометрів газу.
 
Нагадаємо, що Україна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.
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11 10 2022 21:40
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