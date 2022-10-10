Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів

Україна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.

Про це повідомляє Міністерство енергетики у Фейсбуці.

"Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз. Так, експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів.

"І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомлялося, у Києві та Київській області, Черкаській, Чернігівській областях, а також у Житомирі введений графік аварійного відключення споживачів від енергопостачання.