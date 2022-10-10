CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів
Про це повідомляє Міністерство енергетики у Фейсбуці.
"Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію та електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз. Так, експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів.
"І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - вважає міністр енергетики Герман Галущенко.
Як повідомлялося, у Києві та Київській області, Черкаській, Чернігівській областях, а також у Житомирі введений графік аварійного відключення споживачів від енергопостачання.
Зранку 10 жовтня росія здійснила масований ракетний удар по всій території України: було випущено понад 80 ракет. Внаслідок обстрілів постраждали об'єкти критичної інфраструктури, в окремих областях почалися перебої із електропостачанням та мобільним зв'язком.
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10 10 2022 18:52 МЕДІА
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