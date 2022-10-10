Масована ракетна атака по містах України

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл українських міст

Російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України, під удар потрапив й Київ.

Ракетна атака по Києву

Спочатку жителі столиці повідомили, що в Києві прогриміли три вибухи . Також з'явилися фото і відео з сильним задимленням в одному з районів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби йдуть на місця. Деталі пізніше", - йдеться в повідомленні в Telegram.

"Є травмовані і загиблі в результаті декількох влучень в Києві в різних місцях. Інформація уточнюється", - зазначено в повідомленні.

За даними журналістів, по Києву потрапили дві ракети-одна з них впала на вулиці Володимирській біля пам'ятника Грушевському. Удар припав по дорозі, де в цей момент знаходилися цивільні автомобілі.

Через вибухи всі підземні станції метро Києва працюють як укриття. Рух поїздів по червоній лінії призупинено.

"Також тимчасово закрито пересадочний вузол "Театральна" - "Золоті ворота", - йдеться в повідомленні КМДА

Про відновлення роботи метрополітену буде повідомлено додатково.

Після вибухів жителі Києва повідомили про перебої з електрикою та інтернетом.

Вказано, що ще одна ракета потрапила в дитячий майданчик в одному з районів Києва.

Станом на 08:45 внаслідок обстрілу в Шевченківському районі загинули вісім осіб та 24 травмовані, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та шість одиниць техніки ДСНС.

У соцмережах публікують відео вибуху біля так званого "місту Кличка". Наразі не відомо, чи постраждала споруда.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що внаслідок обстрілу центру Києва пошкоджено будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка.

Вибухи в Дніпрі

Кілька вибухів прогриміло кілька вибухів. Над містом піднімається дим.

Щонайменше п'ять вибухів чули під час повітряної тривоги. За попередніми даними, є прильоти. За словами очевидців, після вибуху почалася пожежа. Зокрема, повідомляється про "приліт" ракети в передмісті.

Вибухи в Житомирі

"У Житомирі звуки вибухів! Не виходьте з укриттів!"- йдеться в повідомленні.

Вибухи в Хмельницькому

Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому.

"Було чутно вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав у своєму Telegram-каналі голова Хмельницької ОВВА Сергій Гамалій.

У деяких мікрорайонах міста зникло електропостачання.

Вибухи у Львові

У Львові та області вранці 10 жовтня прогриміли врзриви. У деяких районах міста зникло світло.

Вибухи в місті також підтвердив мер Андрій Садовий. За його словами, над містом працює ППО.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що зафіксовано влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Офіційно: зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом", - вказано у повідомленні.

Він закликав мешканців Львівщини залишатися у укриттях. Є загроза нових ракетних ударів. При цьому місцеві жителі повідомляють про проблеми з електропостачанням та зв'язком у регіоні.

Вибухи у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо зафіксовано три прильоти по Харкову. Удари припали на об'єкт енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання.

При цьому він зазначив, що фахівці обленерго, комунальники роблять все можливе, щоб відновити нормальну життєдіяльність Харкова.

Реакція Зеленського на атаку росіян

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл України.

"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Взагалі. Знищити наших людей, які сплять удома у Запоріжжі. Вбити людей, які їдуть на роботу у Дніпрі та Києві", - йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що повітряну тривогу оголошено по всій Україні.

"Є попадання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаємося і будемо сильними", - підсумував президент.