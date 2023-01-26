Через ракетну атаку дефіцит в системі значний - "Укренерго"

26 січня по Україні було нанесено 13-й ракетний удар

26 січня через масовану ракетну й дронову атаку в Україні спостерігається значний дефіцит електроенергії, до всіх областей доведені ліміти споживання, передає "Укренерго".

"Сьогодні вночі та зранку ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України…Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено", - йдеться в повідомленні.

По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень.

Це вже 13-й ракетний удар та 15-та атака дронів по енергосистемі України.

Нагадаємо, російські війська тримають у Чорному морі шість ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракети типу "Калібр", це майже рекордна кількість.