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ТЕХНОЛОГІЇ

Через російське космічне сміття NASA відмінило вихід астронавтів у відкритий космос

21 грудня 2022, 17:58
Через російське космічне сміття NASA відмінило вихід астронавтів у відкритий космос
Фото: nasa
Американське агентство NASA в останній момент скасувало запланований вихід у відкритий космос через уламки російського космічного сміття, які наблизилися до Міжнародної космічної станції.
Про це пише Space.com.
 
Астронавти NASA Френк Рубіо та Джош Кассада мали вийти зі шлюзу Міжнародної космічної станції вранці 21 грудня, щоб встановити нові сонячні батареї. Перед виходом команда управління NASA на Землі наказала астронавтам зупинитися.
 
До МКС наблизилися уламки російської ракети завширшки 3,35 метра, які використовували на ракетах-носіях "Союз" і "Зеніт". Речник NASA з управління польотами в Космічному центрі Джонсона Ден Хуот очікує, що ввечері 21 грудня ці уламки можуть наблизитися до МКС на критичну відстань — 400 метрів.
 
Імовірно, Міжнародній космічній станції доведеться виконати аварійний маневр, щоб уникнути зіткнення з уламком російського космічного сміття.
 
NASA шукатиме нову можливість відправити астронавтів у відкритий космос.
 
РосіяСШАNASAкосмос

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