Місце витоку на російському космічному кораблі, пристикованому до МКС шукає NASA

З космічного корабля "союз МС-22" роскосмосу, пристикованого до Міжнародної космічної станції, виявлено зовнішній витік

Про це йдеться в повідомленні американського космічного агентства NASA.

Зазначається, що витік із зовнішнього контуру охолодження радіатора "Союзу" був зафіксований увечері 14 грудня.

Через несправність центр управління польотами роскосмосу в москві відклав запланований вихід у відкритий космос двох космонавтів для оцінки ситуації і даних з корабля "Союз".

Витік був виявлений, коли кілька датчиків тиску в контурі охолодження зафіксували низькі показники. Вихід у космос, запланований роскосмосом на 21 грудня, також відкладається на невизначений термін.

NASA проводить зовнішню зйомку і шукає місце зовнішнього витоку. Планується додаткове обстеження зовнішньої поверхні "союзу" за допомогою роботизованого маніпулятора Canadarm2. Вихід у відкритий космос для інспекції пошкоджень заплановано на 19 грудня.