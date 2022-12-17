Місце витоку на російському космічному кораблі, пристикованому до МКС шукає NASA
17 грудня 2022, 11:26
Фото: з вільного доступу
З космічного корабля "союз МС-22" роскосмосу, пристикованого до Міжнародної космічної станції, виявлено зовнішній витік
Про це йдеться в повідомленні американського космічного агентства NASA.
Зазначається, що витік із зовнішнього контуру охолодження радіатора "Союзу" був зафіксований увечері 14 грудня.
Через несправність центр управління польотами роскосмосу в москві відклав запланований вихід у відкритий космос двох космонавтів для оцінки ситуації і даних з корабля "Союз".
Витік був виявлений, коли кілька датчиків тиску в контурі охолодження зафіксували низькі показники. Вихід у космос, запланований роскосмосом на 21 грудня, також відкладається на невизначений термін.
NASA проводить зовнішню зйомку і шукає місце зовнішнього витоку. Планується додаткове обстеження зовнішньої поверхні "союзу" за допомогою роботизованого маніпулятора Canadarm2. Вихід у відкритий космос для інспекції пошкоджень заплановано на 19 грудня.
Раніше повідомлялося, що на російській орбітальній станції сталася аварія у відкритому космосі.