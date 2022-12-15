На російській орбітальній станції сталася аварія у відкритому космосі

Через пошкодження зовнішньої обшивки приладно-агрегатного відсіку російського космічного пілотованого корабля "Союз МС-22", який пристикований до Міжнародної космічної станції (МКС), стався значний витік охолоджувальної рідини.

Про це повідомили у пресслужбі роскосмосу.

"Екіпаж доповів про спрацювання сигналізатора системи діагностики корабля, що свідчить про падіння тиску в системі охолодження. Візуальний огляд підтвердив витік, після чого було ухвалено рішення про переривання планових робіт із позакорабельної діяльності членами екіпажу російського сегменту МКС Сєргєєм Прокоп'євим та Дмітрієм Пєтєліним", – йдеться у повідомлені.

У роскосмосі розповіли, що для встановлення причин події, за допомогою спеціальної камери на маніпуляторі, було проведено фотографування та відеозйомку зовнішньої поверхні корабля. Дані передані Землі, фахівці розпочали вивчення зображень.

"На даний момент усі системи МКС та корабля працюють у штатному режимі, екіпаж у безпеці. Після аналізу ситуації буде ухвалено рішення щодо подальших дій як фахівців на Землі, так і членів екіпажу російського сегменту МКС", – запевнили у роскосмосі.

За даними NASA, наземні фахівці оцінюють наслідки витоку охолоджуючої рідини, виявленої на кораблі "Союз МС-22", екіпажу МКС нічого не загрожує, проте причина витоку Агентству невідома. Диспетчери польотів запевнили космонавтів, що сама космічна станція в безпеці. Однак витік тривав щонайменше три години. Поки також невідомо, чи зможе "Союз" безпечно доставити космонавтів на Землю.

За повідомленням американського аналітичного видання Space.com, яке спеціалізується на дослідженнях космосу, камери на зовнішній стороні космічної станції показали потік заморожених "пластівців", які викидаються з корабля "Союз" у космос. Ймовірно, джерелом витоку стала зовнішня система охолодження, розташована поблизу кормової частини.

Космонавти Прокоп'єв і Пєтєлін у четвер мали вийти у відкритий космос з борту МКС для проведення робіт, під час яких планували вперше задіяти європейський маніпулятор ERA. Це друге поспіль перенесення робіт у відкритому космосі за російською програмою. 25 листопада космонавти не змогли виконати роботу через нештатне функціонування насосів у системі охолодження одного зі скафандрів.

На думку експертів, систематичні збої на "Союзі" можуть свідчити про наявність серйозних технічних проблем на космічній станції, з якими росіяни не можуть впоратися.

Нагадаємо, що військовий супутник рф "Космос-2560" зійшов з орбіти та згорів у атмосфері Землі.