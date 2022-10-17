Наслідок російської атаки у Києві: Загинуло четверо людей

Трьох - госпіталізовано

Про це поінформувала пресслужба ДСНС

"У ході проведення аварійно-рятувальних робіт у Києві, станом на 15:00, підрозділами ДСНС врятовано 19 осіб. 4 особи загинуло. 3 госпіталізовано. Продовжуються роботи. Від ГУ ДСНС у м. Києві та Мобільного рятувального центру ДСНС України залучено 76 осіб та 16 одиниць техніки", - уточнюється у повідомленні.

Психологи ДСНС надавали екстрену психологічну допомогу постраждалим внаслідок ракетних ударів росії - така робота проводилась в укриттях, і особлива увага приділялася людям літнього віку.

У свою чергу, у Дніпропетровській області внаслідок ракетного удару ("Калібр") по території електропідстанції постраждала одна людина. Роботи завершено, станом на 14:00, відключень населених пунктів немає.

"У Сумській області внаслідок ракетного удару по електропідстанції сталося руйнування адміністративної будівлі. У ході проведення аварійно-рятувальних робіт пожежу локалізовано. На 12:20 усього внаслідок ракетного удару 4 особи загинуло та 3 особи врятовано з-під завалів. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Усього від ДСНС було залучено близько 180 осіб та 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомлялося, у понеділок вранці росія атакувала Київ 28-ма дронами. Зафіксовано п’ять влучань. Зокрема, зруйновано житловий будинок в Шевченківському районі. Слідчі СБУ відкрили два кримінальні провадження за фактами обстрілів столиці України 17 жовтня.

Очільник ДСНС Сергій Крук заявив, що у столиці внаслідок російських атак по житловому будинку постраждало 19 осіб, з них двоє рятувальників.