CУСПІЛЬСТВО ФОТОРосійські війська у понеділок вранці, 17 жовтня, знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. У низці регіонів прозвучала повітряна тривога.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакціюЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
17 10 2022 08:33
Атака Києва дронами: що відомо
Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомляє РБК-Україна.
Відомо принаймні про два вибухи в Шевченківському районі столиці, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Внаслідок атаки сталася пожежа у нежитловій будівлі. Працюють аварійні підрозділи. Пошкоджено кілька житлових будинків. На місці працюють медики.
Інформація про постраждалих уточнюється.
На вибухи відреагували в Офісі президента. Голова ОП Андрій Єрмак закликав надати Україні більше систем ППО якнайшвидше.
"Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якнайшвидше. У нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба та знищення ворога. Так і буде", - написав. він.
У ДСНС уточнили, що всі підрозділи працюють на місці події.
Мер столиці Віталій Кличко опублікував фото збитого дрона, який атакував Київ.
У міській військовій адміністрації заявили, що окупанти продовжують завдавати удари по об'єктах критичної інфраструктури. Жителів столиці просять залишатися в укриттях.
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