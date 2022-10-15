CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнці за майже два дні зібрали 150 мільйонів гривень на "ловця шахедів" — ідеться про систему, яка "засліплює" іранський дрон, що далі дозволяє його збити.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці менше ніж за два дні зібрали 150 мільйонів гривень на "ловця шахедів"
Фото: з вільного доступу
Про це ввечері 15 жовтня повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Збирати кошти на дрони monobank спільно з платформою United24 і блогером Ігорем Лаченковим почали 0 09:00 14 жовтня. Мінімальний донат був 5 гривень. Серед усіх, хто зробив внесок, розіграють 920 браслетів з металу з "Азовсталі" і написом "ВІРЮ ЗСУ". Загалом таких браслетів буде тисяча, з них сто — з особистим автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 80 браслетів з автографом Залужного гарантовано отримають ті, хто задонатив понад 100 тисяч гривень. Решту 20 розіграють між усіма учасниками. Результати опублікує Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі в неділю, 16 жовтня, о 17:00.
Нагадаємо, що вчора 14 жовтня українці за вісім годин зібрали 100 мільйонів на системи протидії дронам.
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15 10 2022 20:25 МЕДІА
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