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Українці менше ніж за два дні зібрали 150 мільйонів гривень на "ловця шахедів"

Українці за майже два дні зібрали 150 мільйонів гривень на "ловця шахедів" — ідеться про систему, яка "засліплює" іранський дрон, що далі дозволяє його збити.
Українці менше ніж за два дні зібрали 150 мільйонів гривень на "ловця шахедів" Фото: з вільного доступу
Про це ввечері 15 жовтня повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
 
Збирати кошти на дрони monobank спільно з платформою United24 і блогером Ігорем Лаченковим почали 0 09:00 14 жовтня. Мінімальний донат був 5 гривень. Серед усіх, хто зробив внесок, розіграють 920 браслетів з металу з "Азовсталі" і написом "ВІРЮ ЗСУ". Загалом таких браслетів буде тисяча, з них сто — з особистим автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 80 браслетів з автографом Залужного гарантовано отримають ті, хто задонатив понад 100 тисяч гривень. Решту 20 розіграють між усіма учасниками. Результати опублікує Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі в неділю, 16 жовтня, о 17:00.
 
 
 
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15 10 2022 20:25
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