До Дня захисників і захисниць оголошено благодійний збір на “Ловця Шахедів”, – Мінцифри

Виготовлено 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", які можна виграти за донат від 5 грн

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