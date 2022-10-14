CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВиготовлено 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом "Вірю в ЗСУ", які можна виграти за донат від 5 грнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Дня захисників і захисниць оголошено благодійний збір на “Ловця Шахедів”, – Мінцифри
Мінцифри разом з Монобанком, волонтером Ігорем Лаченковим та UNITED24 запускаємо збір на "Ловця Шахедів".
Про це повідомив глава відомства Михайло Федоров.
Він пояснив, що "Ловець Шахедів" - це кодова назва для системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі БПЛА.
"Щоб підкреслити всю важливість цього збору, до Дня захисників і захисниць України ми зробили 1000 ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом «Вірю в ЗСУ». Cто браслетів власноруч підписав Головнокомандувач Валерій Залужний. Браслети не можна купити, а тільки виграти за донат від 5 грн на банку в Моно", - зазначив міністр.
Федоров заявив, що ціль ініціативи – зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам.
"Ми не можемо розкрити їх виробника та назву, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об’єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО", - повідомив він.
Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня. Результати будуть опубліковані в Telegram-каналі "ОГо!" 16.10.2022 о 17:00.
"Донатьте, щоб допомогти армії та виграти браслет-символ української незламності", - додав глава міністерства цифрової трансформації.
Раніше iPress повідомляв, що платформа для збору коштів для України United24 запустила проєкт "Азовсталь. Символ незламності", в рамках якого будуть продавати браслети, які виготовлені з останньої довоєнної партії металу комбінату.
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14 10 2022 11:23 МЕДІА
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