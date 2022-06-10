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Україна починає продавати браслети з металу "Азовсталі"

Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів налічує 10 тисяч штук. Вартість виробу — 1 500 грн
Україна починає продавати браслети з металу "Азовсталі"

Платформа для збору коштів для України United24 запустила проєкт "Азовсталь. Символ незламності", в рамках якого  будуть продавати браслети, які виготовлені з останньої довоєнної партії металу комбінату.

Про це Офіс президента України повідомив 6 жовтня.

Кожен браслет виготовлений із 5 грамів сталі, яку виробили на прокатному стані 3600 "Азовсталі". Листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Увесь прибуток від продажу браслетів піде на закупівлю дронів для армії. Дизайн браслетів розробив ювелірний дім SOVA.

Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів налічує 10 тисяч штук. Вартість виробу — 1 500 грн. Придбати браслет можна за посиланням або у мережі ювелірних магазинів SOVA. Доставка по Україні "Новою поштою" безкоштовна.
 
Раніше стало відомо, що упродовж перших п'яти місяців функціонування фандрейзингової платформи United24 на допомогу України надійшли внески на суму майже 200 млн доларів, за які придбано близько 1000 дронів і тисячі одиниць медичного обладнання.
 
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06 10 2022 12:43
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