CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез обмежений обсяг сталі перша партія браслетів налічує 10 тисяч штук. Вартість виробу — 1 500 грнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна починає продавати браслети з металу "Азовсталі"
Платформа для збору коштів для України United24 запустила проєкт "Азовсталь. Символ незламності", в рамках якого будуть продавати браслети, які виготовлені з останньої довоєнної партії металу комбінату.
Про це Офіс президента України повідомив 6 жовтня.
Кожен браслет виготовлений із 5 грамів сталі, яку виробили на прокатному стані 3600 "Азовсталі". Листопрокатний цех, у якому багато років працював стан 3600, став одним із місць, де тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.
Увесь прибуток від продажу браслетів піде на закупівлю дронів для армії. Дизайн браслетів розробив ювелірний дім SOVA.
Раніше стало відомо, що упродовж перших п'яти місяців функціонування фандрейзингової платформи United24 на допомогу України надійшли внески на суму майже 200 млн доларів, за які придбано близько 1000 дронів і тисячі одиниць медичного обладнання.
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06 10 2022 12:43 МЕДІА
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