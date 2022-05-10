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За п’ять місяців роботи United24 зібрали майже 200 млн доларів - Зеленський

Ольга
Матарикіна
За ці кошти придбано близько 1000 дронів і тисячі одиниць медичного обладнання
За п’ять місяців роботи United24 зібрали майже 200 млн доларів - Зеленський Фото: U24.GOV.UA
Упродовж перших п'яти місяців функціонування фандрейзингової платформи United24 на допомогу України надійшли внески на суму майже 200 млн доларів, за які придбано близько 1000 дронів і тисячі одиниць медичного обладнання.
 
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Teletgram.
 
"UNITED24 @u24_gov_ua – 5 місяців. Уже зібрано майже 200 млн доларів благодійних внесків. Придбано близько 1000 дронів для військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медичних працівників", - зазначив глава держави.
 
Він також нагадав, що у вересні до платформи амбасадорами долучилися світові зірки – Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.
 
"Продовжуємо посилювати увагу світу до потреб нашого захисту", - підкреслив Президент і подякував усім, хто допомагає й підтримує Україну.
 
Нагадаємо, у травні Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.
 
 
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05 10 2022 19:47
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