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За п’ять місяців роботи United24 зібрали майже 200 млн доларів - Зеленський
Фото: U24.GOV.UA
Упродовж перших п'яти місяців функціонування фандрейзингової платформи United24 на допомогу України надійшли внески на суму майже 200 млн доларів, за які придбано близько 1000 дронів і тисячі одиниць медичного обладнання.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Teletgram.
"UNITED24 @u24_gov_ua – 5 місяців. Уже зібрано майже 200 млн доларів благодійних внесків. Придбано близько 1000 дронів для військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медичних працівників", - зазначив глава держави.
Він також нагадав, що у вересні до платформи амбасадорами долучилися світові зірки – Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.
"Продовжуємо посилювати увагу світу до потреб нашого захисту", - підкреслив Президент і подякував усім, хто допомагає й підтримує Україну.
Нагадаємо, у травні Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.
Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський провів по відеозв'зяку розмову з американськиим актором, виконавцем ролі Люка Скайуокера у "Зоряних війнах" Марком Геміллом, який став амбасадором фандрейзингової платформи United24.
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05 10 2022 19:47 МЕДІА
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