За п’ять місяців роботи United24 зібрали майже 200 млн доларів - Зеленський

За ці кошти придбано близько 1000 дронів і тисячі одиниць медичного обладнання

Упродовж перших п'яти місяців функціонування фандрейзингової платформи United24 на допомогу України надійшли внески на суму майже 200 млн доларів, за які придбано близько 1000 дронів і тисячі одиниць медичного обладнання.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Teletgram

"UNITED24 @u24_gov_ua – 5 місяців. Уже зібрано майже 200 млн доларів благодійних внесків. Придбано близько 1000 дронів для військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медичних працівників", - зазначив глава держави.

Він також нагадав, що у вересні до платформи амбасадорами долучилися світові зірки – Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл.

"Продовжуємо посилювати увагу світу до потреб нашого захисту", - підкреслив Президент і подякував усім, хто допомагає й підтримує Україну.

Нагадаємо, у травні Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.