Актор з "Зоряних війн" збиратиме кошти на безпілотники для ЗСУ

Марк Гемілл, виконавець ролі Люка Скайвокера знову обрав світлу сторону сили й став амбасадором UNITED24

Президент України Володимир Зеленський провів по відеозв'зяку розмову з американськиим актором, виконавцем ролі Люка Скайуокера у "Зоряних війнах" Марком Геміллом, який став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомив Зеленський у Facebook.

"Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів". Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся", - сказав він.

В свою чергу Гемілл зазначив: "Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об’єдналися і допомогли Україні вистояти у цій війні з імперією зла".

Зеленський подякував актору за підтримку українського народу у боротьбі за свободу.

Нагадаємо, у травні Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.

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