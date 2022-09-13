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Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейса України

Ольга
Матарикіна
Маркетплейс України MadeWithBravery запускають, щоб представити вітчизняних виробників світу
Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейса України Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента
Президент Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейса України, на якому світу буде презентовано вітчизняних виробників.
 
Про це глава держави заявив у Twitter.
 
"Ми запускаємо офіційний маркетплейс України MadeWithBravery, щоб представити наших виробників світу. Сильних і креативних. 5% від вартості товару направляється United24. Тому кожна покупка - це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - заявив глава держави.
 
Маркетплейс - платформа електронної комерції, інтернет-магазин електронної торгівлі, що надає інформацію про продукт або послугу третіх осіб.
 
В цілому маркетплейс являє собою оптимізовану онлайн-платформу з надання продуктів і послуг. Один і той самий товар часто можна купити у декількох продавців, при цьому ціна на товар може відрізнятися.
 
Раніше, президент Володимир Зеленський анонсував початок роботи англомовного цифрового медіа @U24_gov_ua.
 

 

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13 09 2022 15:02
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