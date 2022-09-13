НОВИНИМаркетплейс України MadeWithBravery запускають, щоб представити вітчизняних виробників світуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейса України
Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента
Президент Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейса України, на якому світу буде презентовано вітчизняних виробників.
Про це глава держави заявив у Twitter.
"Ми запускаємо офіційний маркетплейс України MadeWithBravery, щоб представити наших виробників світу. Сильних і креативних. 5% від вартості товару направляється United24. Тому кожна покупка - це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - заявив глава держави.
Маркетплейс - платформа електронної комерції, інтернет-магазин електронної торгівлі, що надає інформацію про продукт або послугу третіх осіб.
В цілому маркетплейс являє собою оптимізовану онлайн-платформу з надання продуктів і послуг. Один і той самий товар часто можна купити у декількох продавців, при цьому ціна на товар може відрізнятися.
Раніше, президент Володимир Зеленський анонсував початок роботи англомовного цифрового медіа @U24_gov_ua.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 09 2022 15:02 МЕДІА
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі