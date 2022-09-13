Президент Володимир Зеленський повідомив про запуск офіційного маркетплейса України, на якому світу буде презентовано вітчизняних виробників.

Про це глава держави заявив у Twitte r.

"Ми запускаємо офіційний маркетплейс України MadeWithBravery, щоб представити наших виробників світу. Сильних і креативних. 5% від вартості товару направляється United24. Тому кожна покупка - це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну", - заявив глава держави.

Маркетплейс - платформа електронної комерції, інтернет-магазин електронної торгівлі, що надає інформацію про продукт або послугу третіх осіб.

В цілому маркетплейс являє собою оптимізовану онлайн-платформу з надання продуктів і послуг. Один і той самий товар часто можна купити у декількох продавців, при цьому ціна на товар може відрізнятися.