CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПлатформа United24 випускає додатковий наклад браслетів, які виготовлять із останньої довоєнної партії металу "Азовсталі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На тлі підвищеного попиту Україна випускає додаткові 20 тисяч браслетів зі сталі "Азовсталі"
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
6 жовтня ці браслети презентували: 10 тисяч штук розпродали протягом декількох годин. У звʼязку з цим випускають ще 20 тисяч штук, вони доступні для передзамовлення — тут.
Ювелірний дім SOVA виготовить браслети протягом місяця, "Нова пошта" доставить браслет безкоштовно. Увесь прибуток з продажу обох партій браслетів передадуть на проєкт "Армія дронів". Вартість браслета — 1 500 гривень.
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07 10 2022 15:54 МЕДІА
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