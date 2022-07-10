На тлі підвищеного попиту Україна випускає додаткові 20 тисяч браслетів зі сталі "Азовсталі"

Платформа United24 випускає додатковий наклад браслетів, які виготовлять із останньої довоєнної партії металу "Азовсталі".

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