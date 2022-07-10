Українці скупили всю партію браслетів з металу "Азовсталі" за один день

Українці розкупили усі 10 тисяч браслетів з останньої довоєнної партії металу "Азовсталі" за один день продажу

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми відчули, наскільки важливим і символом є цей браслет для українців. Тому вже почали створення наступного накладу і не зупиняємо продажі", – зазначив Федоров.

Федоров пообіцяв, що незабаром охочі ще матимуть змогу придбати браслети.

Проєкт організувала фандрейзингова платформа United24.Нагадаємо, що кожен браслет вартував 1500 гривень, усі гроші перерахують на закупівлю дронів українській армії.Браслети виготовлені із 5 грамів сталі, яку виробили перед війною на заводі "Азовсталь", де тримали останню оборону захисники Маріуполя.Дизайн браслетів з вигравіюваний гербом України розробив ювелірний дім SOVA.

Під час втілення задуму керувались обмеженою кількістю металу та великим накладом, адже очікували, що такий браслет захочуть мати тисячі людей.

Нагадаємо, раніше Федоров заявив, що для "Армії дронів" закупили майже тисячу безпілотників.