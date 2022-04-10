Для "Армії дронів" закупили майже тисячу безпілотників - Федоров
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
"Армії дронів 3 місяці! Рівно три місяці українці та громадяни з 76 країн світу донатять на дрони для ЗСУ. За цей час Армія дронів стала однією з найпотужніших сил, які допомагають нашим бійцям на фронті знищувати ворогів, рятувати власні життя і найголовніше - повертати загарбані території країни додому", - йдеться у повідомленні.
"Це сучасні, високотехнологічні, ударні, зі штучним інтелектом та вбудованим тепловізором дрони та безпілотники: UkrJet, Skyeton, Fly Eye 3.0, WARMATE 3.0, PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS, SKIF, Flirt Cetus, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2. Частина з них вже на фронті. Решту відправимо невдовзі", - звітують в міністерстві.
Також у Мінцифри розповіли про навчання операторів керувати безпілотниками - 17 шкіл підписали договір про співпрацю, щоб разом навчати професійних пілотів. Тренінги пройшли вже понад 1000 військових.
Раніше повідомлялось, що Естонія передала ЗСУ дрони, які росіянин придбав для окупантів.
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