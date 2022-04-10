Естонія передала ЗСУ дрони, які росіянин придбав для окупантів

Естонська поліція затримала росіянина, який закупив для своєї армії дрони. Їх вилучили та передали Збройним силам України.

Про це повідомляє посольство Естонії в Україні.

"Пам'ятаєте естонсько-російського подвійного громадянина, який намагався поставити безпілотники для російської армії? Крім його арешту, поліція вилучила дрони, які купив чоловік, і передала їх українській армії", - розповіли у посольстві.

Раніше повідомлялось, що на кордоні Естонії збільшилось число українських біженців.