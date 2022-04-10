НОВИНИЕстонська поліція затримала росіянина, який закупив для своєї армії дрони. Їх вилучили та передали Збройним силам України.
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Естонія передала ЗСУ дрони, які росіянин придбав для окупантів
Фото: Zahim Mohd/NurPhoto/Getty Images
Про це повідомляє посольство Естонії в Україні.
"Пам'ятаєте естонсько-російського подвійного громадянина, який намагався поставити безпілотники для російської армії? Крім його арешту, поліція вилучила дрони, які купив чоловік, і передала їх українській армії", - розповіли у посольстві.
Раніше повідомлялось, що на кордоні Естонії збільшилось число українських біженців.
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04 10 2022 15:31 МЕДІА
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