На кордоні Естонії збільшилось число українських біженців

На кордоні з Естонією відзначають зростання числа українських біженців, які по кілька днів чекають на пропуск у чергах із боку рф.

Останніми днями лише до прикордонного пункту в Нарву прибуває понад сто громадян України на день, повідомляє Delfi.

Кількість українських біженців, які в'їжджають до Естонії із росії, збільшилася, повідомив голова Нарвського прикордонного пункту Марек Лійва. Цю інформацію підтвердила і мер міста Нарва Катрі Райк.

"Їм доводилося дуже довго чекати на російському кордоні. Повідомляється, що на боці росії у черзі вже кілька днів стоять сотні біженців", – розповідає Лійва.

За словами чиновниці, на російському кордоні багато машин, пасажири іноді їх кидають і далі йдуть пішки. Люди переходять кордон із великими валізами, і звук коліс цих валіз постійно чути у неї в кабінеті.

Естонські прикордонники зазначають, що біженці прибувають дуже втомленими та замерзлими після довгого очікування.

"Після звичайного прикордонного контролю ми надаємо їм їжу та пиття, якщо вони цього потребують, і тепле місце для проживання доти, поки вони не вирішать рухатися далі або за ними не приїдуть", - розповів Марек Лійва.

Українці, які прибули до Естонії після оголошення мобілізації в рф, розповіли виданню, що власникам українських паспортів на російському КПП влаштовують "фільтрацію" з перевіркою телефонів та допитом, тривалим перебуванням у холодних приміщеннях без їжі, води та можливості відпочинку навіть з маленькими дітьми.

У Нарві організований інформаційний намет для біженців, у них також є можливість запросити нічліг у Нарвському молодіжному центрі.

Зараз на кордоні з росією чекають сотні українських біженців, яких звідти пропускають дуже повільно, і людям доводиться стояти в черзі до кількох днів, пишуть також на сторінці Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії у Facebook.

"Сьогодні серед біженців почала поширюватися інформація про те, що незабаром Естонія може закрити прикордонні переходи. Це неправдива інформація, і Естонія не закриває своїх прикордонних пунктів. У нас немає інформації про те, чи зможе і в якому разі росія закрити свої прикордонні пункти для біженців", - звернулися до біженців прикордонники.

Раніше повідомлялось, що за тиждень понад 3 тис. українських біженців отримали візи тимчасового захисту в Чехії.