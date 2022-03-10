RSS
НОВИНИ

На кордоні Естонії збільшилось число українських біженців

На кордоні з Естонією відзначають зростання числа українських біженців, які по кілька днів чекають на пропуск у чергах із боку рф.
На кордоні Естонії збільшилось число українських біженців Джерело: gettyimages.com

Останніми днями лише до прикордонного пункту в Нарву прибуває понад сто громадян України на день, повідомляє  Delfi.

Кількість українських біженців, які в'їжджають до Естонії із росії, збільшилася, повідомив голова Нарвського прикордонного пункту Марек Лійва. Цю інформацію підтвердила і мер міста Нарва Катрі Райк.

"Їм доводилося дуже довго чекати на російському кордоні. Повідомляється, що на боці росії у черзі вже кілька днів стоять сотні біженців", – розповідає Лійва.

За словами чиновниці, на російському кордоні багато машин, пасажири іноді їх кидають і далі йдуть пішки. Люди переходять кордон із великими валізами, і звук коліс цих валіз постійно чути у неї в кабінеті.

Естонські прикордонники зазначають, що біженці прибувають дуже втомленими та замерзлими після довгого очікування.

"Після звичайного прикордонного контролю ми надаємо їм їжу та пиття, якщо вони цього потребують, і тепле місце для проживання доти, поки вони не вирішать рухатися далі або за ними не приїдуть", - розповів Марек Лійва.

Українці, які прибули до Естонії після оголошення мобілізації в рф, розповіли виданню, що власникам українських паспортів на російському КПП влаштовують "фільтрацію" з перевіркою телефонів та допитом, тривалим перебуванням у холодних приміщеннях без їжі, води та можливості відпочинку навіть з маленькими дітьми.

У Нарві організований інформаційний намет для біженців, у них також є можливість запросити нічліг у Нарвському молодіжному центрі.

Зараз на кордоні з росією чекають сотні українських біженців, яких звідти пропускають дуже повільно, і людям доводиться стояти в черзі до кількох днів, пишуть також на сторінці Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії у Facebook.

"Сьогодні серед біженців почала поширюватися інформація про те, що незабаром Естонія може закрити прикордонні переходи. Це неправдива інформація, і Естонія не закриває своїх прикордонних пунктів. У нас немає інформації про те, чи зможе і в якому разі росія закрити свої прикордонні пункти для біженців", - звернулися до біженців прикордонники.

Раніше повідомлялось, що за тиждень понад 3 тис. українських біженців отримали візи тимчасового захисту в Чехії.

 


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 10 2022 13:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.