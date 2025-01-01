Через російський обстріл Києва загинув видатний вчений та його дружина
01 січня 2025, 19:26
фото з відкритих джерел
Ігор Зима працював викладачем у "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Шевченка
російські окупанти у середу, 1 січня, атакували житлові будинки у центрі Києва. Відомо, що ворог вбив доктора наук Ігоря Зиму та його дружину.
Про це повідомила подруга сім’ї, дружина першого секретаря у посольстві України в Республіці Кенія Олексія Бобровникова Дарія Душечкіна.
"Просто в себе вдома. В ліжку. Іноземці, яких я так часто зустрічаю по всьому світу, часто кажуть "головне зупинити кровопролиття з обох боків". Я маю лиш три літери для відповіді", — зазначила Третьякова-Душечкина.
Ігор Зима працював викладачем у "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Шевченка, маючи науковий стаж понад 40 років.
Вона нагадала, що в першу атаку дронів на Київ 17 жовтня 2022 року загинула один з найкращих сомельє країни Вікторія разом з чоловіком та котом.
Нагадаємо, що 1 січня російські окупанти частково зруйнували два верхніх поверхи житлового будинку в Печерському районі. Згодом стало відомо про пожежі внаслідок падіння уламків "шахедів" у Печерському та Святошинському районах.