Через рясні дощі у Мумбаї фіксують зсуви ґрунту та обвали будинків

В індійському місті Мумбаї зафіксували другу найбільшу добову кількість опадів у липні за останні 10 років. Через рясні дощі у місті затопило вулиці, а за добу сталась низка інцидентів, у яких загинули щонайменше 33 людей.

Про це пишуть The Times of India та Reuters, зазначає "Громадське".

Рясні дощі у Мумбаї за добу спричинили щонайменше 11 випадків обвалення будинків або стін та зсувів ґрунту. У більшості випадків вони сталися у східному та центральному передмістях Мумбаї. Наразі рятувальники знайшли 33 загиблих.

Зливи в Індії під час мусонів в липні-вересні, часто провокують обвалення будівель (особливо старих або незаконно збудованих). Оскільки опади, швидше за все, продовжуватимуться, міська влада хоче евакуювати жителів районів у зоні небезпеки.

Обсерваторія індійської методологічної служби у районі Санта-Крус у Мумбаї зафіксувала з 15-16 липня другу найбільшу добову кількість опадів у липні за останні 10 років після опадів 2019 року.

Однак очікується, що протягом найближчих кількох днів опади припинятися не будуть.

Через сильне заболочення у постраждалих районах міста перестали курсувати громадський транспорт та таксі. В аеропорту Мумбаї на певний час припинили польоти через проблеми на злітно-посадковій смузі; скасували рейси трьох міжміських поїздів між Пуною та Мумбаї.

Через опади розлилося озеро Віхар, яке є джерелом питної води для місцевого населення. У деякий районах, зокрема у Колабу, Бандру, Курлу, Малад, Кандівалі, Гаткопар, Мумбаї, зникла електроенергія.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття постраждалим через негоду, а у його офісі пообіцяли виплатити компенсації постраждалим та сім'ям загиблих через обвалення будинків.

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