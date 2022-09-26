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Через спрощену податкову систему надходження від грального бізнесу впали у 10 разів

Гральний бізнес сплатив у 2022 році, перебуваючи на загальній податковій системі, 175 млн грн, а перебуваючи на спрощеній, - лише 13 млн грн.
Через спрощену податкову систему надходження від грального бізнесу впали у 10 разів Фото: з вільних джерел

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У середині квітня під час прийняття законопроєкту №7246 у Раді підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Відтоді на спрощенку перейшли 8 великих компаній, в тому числі оператори лотерей, казино й букмекери.

За словами нардепа, дві з восьми компаній, які перейшли на спрощенку не сплачували податків у 2022 році взагалі.

"Інші 6 компаній в сумі перебували у 2022 році на загальній системі 873 дні та 579 днів на спрощеній", - пише Железняк.

"Податків було сплачено у 2022 році перебуваючи на загальній - 175 млн, а перебуваючи на спрощеній 13 млн. Тобто до переходу на спрощенку гральний бізнес сплачував 200 тис грн в день в середньому, то після переходу лише 23, що майже у 10 разів менше", - підкреслив нардеп.

За його словами, у суму сплачених на загальній системі податків увійшов також прибуток за четвертий квартал 2021 року, але загалом сплата податків гральним бізнесом все одно впала.

"Деякі чемпіони взагалі якось з травня місяця показали аж 4600 грн податку. Хоча їх онлайн-казино чудово працює. Є і приклади з офлайн... З двома великими операторами лотерей теж дуже підозріла ситуація. Теж падіння податків в багатократному обсязі", – додав Железняк.

Також він повідомив про намір зареєструвати законопроєкт про скасування податкових пільг для грального бізнесу.

Раніше повідомлялось, що Рада повернула акцизи на пальне.

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26 09 2022 19:13
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