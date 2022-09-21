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Рада повернула акцизи на пальне

Розмір ставок на всі види палива, крім автогазу, складає 100 євро за 1000 літрів, на газ - 52 євро
Рада повернула акцизи на пальне Фото: avtoblog.ua

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7668-д, який передбачає повернення акцизного податку на пальне.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, документ у цілому підтримали 255 депутатів: "СН" - 195, "ЄС" - 0, "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 14, "За майбутнє" - 12, "Голос" - 1, "Довіра" - 14, "Відновлення України" - 14, позафракційні - 5.

Згідно положень законопроєкту,  повертаються акцизи у розмірі:

  • бензин 100€/ 1000 літрів
  • дизель 100€/ 1000 літрів
  • біопаливо 100€/ 1000 літрів
  • газ 52 €/ 1000 літрів.

При цьому ПДВ для всього залишається на рівні 7%.

"Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", - зазначив нардеп.

Железняк нагадав, що закон вступає в силу через день після опублікування, тому повернення акцизів треба очікувати в кінці вересня.
 

Він підкреслив, що всі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.

Як раніше повідомляв iPress, Уряд пропонує частково повернути акциз на пальне на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки акцизу на бензин та дизель становили 213,5 та 139,5 євро відповідно.
 
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21 09 2022 15:20
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