Рада повернула акцизи на пальне
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7668-д, який передбачає повернення акцизного податку на пальне.
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, документ у цілому підтримали 255 депутатів: "СН" - 195, "ЄС" - 0, "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 14, "За майбутнє" - 12, "Голос" - 1, "Довіра" - 14, "Відновлення України" - 14, позафракційні - 5.
Згідно положень законопроєкту, повертаються акцизи у розмірі:
- бензин 100€/ 1000 літрів
- дизель 100€/ 1000 літрів
- біопаливо 100€/ 1000 літрів
- газ 52 €/ 1000 літрів.
При цьому ПДВ для всього залишається на рівні 7%.
"Також зроблена пільга для палива на потреби Міноборони. Для військових акциз буде 0€/ 1000 літрів. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану", - зазначив нардеп.
Він підкреслив, що всі ці пільги діють до кінця військового стану, але не пізніше 1 липня 2023 року.
Додати коментар
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- Україна експортувала понад 4 млн тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
- Польща, Німеччина та США найбільше цікавлять українських експортерів - МЗС