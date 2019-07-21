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Через сильні пожежі у центральній Португалії постраждали 20 людей

До гасіння пожеж залучили 1100 пожежних, 360 одиниць техніки, 11 вертольотів та літаків
Унаслідок потужних пожеж у центральній Португалії постраждали 20 людей. Зі стихійним лихом бореться більше однієї тисячі пожежників.
Через сильні пожежі у центральній Португалії постраждали 20 людей Фото: gettyimages.com

Пожежі спалахнули 20 липня в районі Каштелу-Бранку, за 200 км на північний схід від столиці Лісабона, повідомляє ABC News.

До гасіння пожеж залучили 1100 пожежних, 360 одиниць техніки, 11 вертольотів та літаків. Військові допомагають ізолювати райони і чергують на під'їзних дорогах.

За даними місцевої влади, у результаті пожеж постраждали вісім пожежних і 12 цивільних, один із них доставлений до лікарні.

Сильні вітри ускладнюють пожежним боротьбу з полум'ям, але влада заявила, що сподівається незабаром взяти пожежу під контроль.

21 липня п'ять регіонів центральної та південної Португалії перебували у стані максимальної пожежної тривоги через суху погоду та вітер.

Нагадаємо, що рятувальники ліквідували пожежу у замінованому лісі біля Станиці Луганської у Луганській області. Пожежа спалахнула напередодні.

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