Матеріали:
Теми:

Через технічні причини США відмовляються постачати Україні Abrams – ЗМІ

05 січня 2023, 15:12
Через технічні причини США відмовляються постачати Україні Abrams – ЗМІ
Фото: Google
В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена й далі відмовляються від постачання Україні танків західного зразка Abrams M2.

Про це повідомляє The Washington Post.

Неназваний американський посадовець пояснив у коментарі виданню, що причина в тому, що вага цих танків – 55 тонн, також вони покладаються на газотурбінний двигун, який споживає паливо із величезною швидкістю.

Також ці танки, продовжив чиновник, схильні до поломок. Тож вони вимагають великого досвіду обслуговування. 

Тим часом WP зазначає, що через вагу танків 45-му президентові США Дональду Трампу не дозволили використати їх під час святкування Дня незалежності у 2019 році. Причина полягає в тому, що тоді їхні гусениці зі сталевих пластин могли зруйнувати міські вулиці.

Нагадаємо, що представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги з новими HIMARS.

СШАзброяAbrams

Останні матеріали

Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як
Технології
Україна оцифрувала свої збройні сили. Американські солдати думають над тим, як "бути українцем" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 січня 2023, 10:55
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Cуспільство
путінська шобла в Німеччині. Спецрепортаж про промоутерів руського міра – Reuters
Переклад iPress – 04 січня 2023, 07:14
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Політика
Українське століття. У кожній сучасній війні Україна була головним призом – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 січня 2023, 17:15
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється