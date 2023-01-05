Через технічні причини США відмовляються постачати Україні Abrams – ЗМІ

В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена й далі відмовляються від постачання Україні танків західного зразка Abrams M2.

Про це повідомляє The Washington Post.

Неназваний американський посадовець пояснив у коментарі виданню, що причина в тому, що вага цих танків – 55 тонн, також вони покладаються на газотурбінний двигун, який споживає паливо із величезною швидкістю.

Також ці танки, продовжив чиновник, схильні до поломок. Тож вони вимагають великого досвіду обслуговування.

Тим часом WP зазначає, що через вагу танків 45-му президентові США Дональду Трампу не дозволили використати їх під час святкування Дня незалежності у 2019 році. Причина полягає в тому, що тоді їхні гусениці зі сталевих пластин могли зруйнувати міські вулиці.

Нагадаємо, що представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги з новими HIMARS.