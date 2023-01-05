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CУСПІЛЬСТВО

Новий пакет допомоги Україні з новими HIMARS готують США – Кірбі

05 січня 2023, 08:24
Новий пакет допомоги Україні з новими HIMARS готують США – Кірбі
Фото: УНН
Представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України.
Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський у твітері.
 
"США планують надати Україні новий пакет військової допомоги найближчими днями та тижнями. Про це заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він зазначив, що нова допомога може містити додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS", – пише кореспондент.
 
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив у середу, 4 січня, що розглядається відправка бойових машин Bradley в Україну, щоб допомогти українцям у боротьбі з російським вторгненням.
 
СШАУкраїнавійськова допомога

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