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ПОЛІТИКА

Пентагон виділяє допомоги ще на $850 мільйонів - Україна отримає Patriot

21 грудня 2022, 19:53
Пентагон виділяє допомоги ще на $850 мільйонів - Україна отримає Patriot
Фото: Укрінформ
Україна отримає нову партію військової допомоги від міністерства оборони США на 850 млн дол.
Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.
 
"Міністерство оборони оголошує про додаткові 850 мільйонів доларів оборонної допомоги Україні", - заявив Блінкен.
 
Він додав, що загальна вартість нового пакету військової допомоги США Україні, разом із тим, про що раніше сьогодні оголосив президент Байден, сягне 1,85 млрд дол.
 
"Ці поставки посилять повітряну оборону України та можливість здійснювати високоточні удари, у них також увійдуть додаткові боєприпаси та критичне обладнання, яке Україна використовує для ефективного самозахисту на полі бою", - зазначив держсекретар.
 
За його словами, США вперше передадуть Україні системи ППО Patriot, спроможні збивати балістичні ракети та літаки на суттєво більших висотах, ніж нині наявні в Україні системи протиповітряної оборони.
 
"Загалом з часу приходу до влади цієї Адміністрації США, загальна вартість американської військової допомоги Україні сягнула безпрецедентних 21,9 млрд дол США", - наголосив Блінкен.
 
Президент США Джо Байден оголосив у середу про виділення Україні військової допомоги в обсязі 1 млрд доларів.
СШАвійна з РосієюPatriot

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