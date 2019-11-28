CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯк повідомляє прес-служба аеропорту, скасовано рейси Харків-Дортмунд W6 6941 і Дортмунд-Харків W6 6942, які виконує авіакомпанія Wizz Air, а також Харків-Варшава LO 761 і Варшава-Харків LO 762 авіакомпанії Lot.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через туман у харківському аеропорту затримують і відміняють рейси
Крім того, затримано рейси Харків-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines), Харків-Київ PS 026 (МАУ), Харків-Львів PQ 163 (SkyUp Airlines), Київ-Харків PS 025 (МАУ), Прага-Харків PQ 894 (SkyUp Airlines) і Львів-Харків PQ 164 (SkyUp Airlines)
Фото: cnn.com
Міжнародний аеропорт "Харків" у четвер скасовує рейси через складні метеорологічні умови: весь день у місті сильний туман, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як повідомляє прес-служба аеропорту, скасовано рейси Харків-Дортмунд W6 6941 і Дортмунд-Харків W6 6942, які виконує авіакомпанія Wizz Air, а також Харків-Варшава LO 761 і Варшава-Харків LO 762 авіакомпанії Lot.
Крім того, затримано рейси Харків-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines), Харків-Київ PS 026 (МАУ), Харків-Львів PQ 163 (SkyUp Airlines), Київ-Харків PS 025 (МАУ), Прага-Харків PQ 894 (SkyUp Airlines) і Львів-Харків PQ 164 (SkyUp Airlines).
Нагадаємо, що пасажиропотік аеропорту "Харків" у жовтні виріс на 70%
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