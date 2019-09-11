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Пасажиропотік аеропорту "Харків" у жовтні виріс на 70%

Зазначається, що за 10 місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 1,1 млн чоловік
Топ-напрямками стали Шарм-ель-Шейх, Анталія, Стамбул, Київ, Варшава, Краків, Тель-Авів, Відень, Вроцлав і Дортмунд.
Пасажиропотік аеропорту "Харків" у жовтні виріс на 70% Фото: Укрінформ

У жовтні 2019 року місячний пасажиропотік міжнародного аеропорту "Харків" становив 140,5 тисяч пасажирів - це на 70% більше у порівнянні з жовтнем 2018 року, повідомляє "Економічна Правда".

Зазначається, що за 10 місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 1,1 млн чоловік.

Топ-напрямками стали Шарм-ель-Шейх, Анталія, Стамбул, Київ, Варшава, Краків, Тель-Авів, Відень, Вроцлав і Дортмунд.

Крім цього, у жовтні в аерпорту стартували рейси від SkyUp Airlines за такими напрямками: Прага, Львів, Київ, Тбілісі, а також відновилися рейси в Шарджу.

Також Ryanair запустила рейси в Познань і Вільнюс.

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09 11 2019 16:56
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