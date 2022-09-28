RSS
НОВИНИ

Через ураган SpaceX і NASA відклали запуск ракети в космос

Ольга
Матарикіна
До Флориди, де знаходиться космодром, наближається ураган Ян
Через ураган SpaceX і NASA відклали запуск ракети в космос Фото: Space

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, і NASA відклали запуск місії Crew-5 із астронавтами на борту на Міжнародну космічну станцію (МКС) через ураган Ян, який наближається до Флориди, де знаходиться космодром.

Про це повідомляє Space.com.

Спочатку запуск ракети-носія Falcon 9 з капсулою Dragon в рамках місії Crew-5 був запланований на 3 жовтня, проте через ураган Ян, який насувається на Флориду, де знаходиться космодром NASA, було ухвалене рішення про перенесення запуску на щонайменше 24 години.

"Команди місії продовжуватимуть спостерігати за впливом від Яна на район космодрому у Флориді та можуть знову змінити дату запуску, якщо це буде необхідно", - заявили в американському відомстві.

Зазначається, що Crew-5 відправить на Міжнародну космічну станцію (МКС) на п'ять місяців американських астронавтів NASA Ніколь Аунапу Манн і Джоша Кассаду, японця Коічі Вакату і російську космонавтку Анну Кікіну. Це буде перший випадок, коли російський космонавт полетить на приватному американському космічному кораблі на МКС.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року компанія SpaceX вивела на орбіту ще 54 супутники мережі Starlink. Інтернет-покриття стало доступним на усіх континентах.

 

 


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 09 2022 09:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.