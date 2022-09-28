Через ураган SpaceX і NASA відклали запуск ракети в космос

До Флориди, де знаходиться космодром, наближається ураган Ян

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, і NASA відклали запуск місії Crew-5 із астронавтами на борту на Міжнародну космічну станцію (МКС) через ураган Ян, який наближається до Флориди, де знаходиться космодром.

Про це повідомляє Space.com.

Спочатку запуск ракети-носія Falcon 9 з капсулою Dragon в рамках місії Crew-5 був запланований на 3 жовтня, проте через ураган Ян, який насувається на Флориду, де знаходиться космодром NASA, було ухвалене рішення про перенесення запуску на щонайменше 24 години.

"Команди місії продовжуватимуть спостерігати за впливом від Яна на район космодрому у Флориді та можуть знову змінити дату запуску, якщо це буде необхідно", - заявили в американському відомстві.

Зазначається, що Crew-5 відправить на Міжнародну космічну станцію (МКС) на п'ять місяців американських астронавтів NASA Ніколь Аунапу Манн і Джоша Кассаду, японця Коічі Вакату і російську космонавтку Анну Кікіну. Це буде перший випадок, коли російський космонавт полетить на приватному американському космічному кораблі на МКС.

Нагадаємо, 19 вересня 2022 року компанія SpaceX вивела на орбіту ще 54 супутники мережі Starlink. Інтернет-покриття стало доступним на усіх континентах.