SpaceX вивела у космос додаткову партію супутників Starlink
Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту ще 54 супутники мережі Starlink. Інтернет-покриття стало доступним на усіх континентах.
Про це повідомляє Twitter-акаунт SpaceX.
Запуск відбувся о 03:18 за київським часом з 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.
Операція з запуску супутників Starlink стала 61-ю за рахунком з травня 2019 року. За увесь час SpaceX вивела на орбіту більше ніж 3,3 тисячі інтернет-супутників.
Після запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія здійснив посадку на плавучу платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці.
За словами Ілона Маска, Starlink стала доступна на всіх континентах Землі.
"Starlink тепер активна на всіх континентах Землі, включно з Антарктикою", - написав мільярдер.
Раніше повідомлялося, що SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку.
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