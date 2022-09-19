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SpaceX вивела у космос додаткову партію супутників Starlink

Ольга
Матарикіна
Інтернет-покриття стало доступним на усіх континентах
SpaceX вивела у космос додаткову партію супутників Starlink Фото: wikimedia.by/SpaceX

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту ще 54 супутники мережі Starlink. Інтернет-покриття стало доступним на усіх континентах.

Про це повідомляє Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск відбувся о 03:18 за київським часом з 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Операція з запуску супутників Starlink стала 61-ю за рахунком з травня 2019 року. За увесь час SpaceX вивела на орбіту більше ніж 3,3 тисячі інтернет-супутників.

Після запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія здійснив посадку на плавучу платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантиці.

За словами Ілона Маска, Starlink стала доступна на всіх континентах Землі.

"Starlink тепер активна на всіх континентах Землі, включно з Антарктикою", - написав мільярдер.

Раніше повідомлялося, що SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку.

 

 


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19 09 2022 11:41
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