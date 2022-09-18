SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, провела випробування інтернету Starlink у літаку авіакомпанії JSX. Під час тестування швидкість передачі постійно перевищувала 100 Мбіт/с.

Про це пише Bloomberg.

За словами головного виконавчого директора JSX Алекса Уїлкокса, який особисто перебував на борту літака над Каліфорнією пробував користуватися інтернетом та телефонував по WhatsApp, тестування Starlink перевищили його очікування.

Згідно з даними сервісу Ookla, швидкість інтернету під час польоту постійно перевищувала 100 Мбіт/с. Наприклад, швидкість інтернету на борту Airbus компанії American Airlines з обладнанням Viasat і більш ніж 100 пасажирами становить близько 2,2 Мбіт/с.

Зазначається, що під час випробування на борту перебували декілька людей, які займалися тестування швидкості. Однак, додаткові пристрої імітували навантаження системи 20-30 пасажирів.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink.