ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Starlink 24 серпня знизила ціну своїх послуг для українців. Один з клієнтів Starlink Родіон Рожковський опублікував лист, який свідчить, що ціна місячної підписки в Україні зменшилася.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тепер $60 замість $100: Starlink знизив вартість місячної передплати для українців
ниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів
фото з вільного доступу
Про це пише ain.ua.
Термінал супутникового інтернету від Starlink коштує $499. Після покупки клієнт має заплатити щомісячну передплату — $100. У День Незалежності України компанія повідомила українців про зниження вартості послуг. Нова ціна передплати на Starlink в Україні — $60.
"З 24.08.2022 Starlink знижує вашу щомісячну плату за обслуговування до $60. Зниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів", — йдеться у листі.
Нагадаємо, що 22 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на спільному брифінгу з державним секретарем Польщі з питань цифровізації Янушем Цешинським повідомив, що загальна кількість Starlink в Україні тепер сягає 18 000 — це більше, ніж у будь-якій країні Європи.
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25 08 2022 12:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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