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Тепер $60 замість $100: Starlink знизив вартість місячної передплати для українців

ниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів
Компанія Starlink 24 серпня знизила ціну своїх послуг для українців. Один з клієнтів Starlink Родіон Рожковський опублікував лист, який свідчить, що ціна місячної підписки в Україні зменшилася.
Тепер $60 замість $100: Starlink знизив вартість місячної передплати для українців фото з вільного доступу
Про це пише ain.ua.
 
Термінал супутникового інтернету від Starlink коштує $499. Після покупки клієнт має заплатити щомісячну передплату — $100. У День Незалежності України компанія повідомила українців про зниження вартості послуг. Нова ціна передплати на Starlink в Україні — $60.
 
"З 24.08.2022 Starlink знижує вашу щомісячну плату за обслуговування до $60. Зниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів", — йдеться у листі.
 
Нагадаємо, що 22 серпня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на спільному брифінгу з державним секретарем Польщі з питань цифровізації Янушем Цешинським повідомив, що загальна кількість Starlink в Україні тепер сягає 18 000 — це більше, ніж у будь-якій країні Європи.
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25 08 2022 12:12
ТЕГИ: starlink
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