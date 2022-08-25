Тепер $60 замість $100: Starlink знизив вартість місячної передплати для українців ниження ціни враховує умови вашого місцевого ринку та має відображати паритет купівельної спроможності наших клієнтів

Компанія Starlink 24 серпня знизила ціну своїх послуг для українців. Один з клієнтів Starlink Родіон Рожковський опублікував лист, який свідчить, що ціна місячної підписки в Україні зменшилася.

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