НОВИНИП'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищенняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через війну екології України завдано збитків на 35 млрд доларів
Фото: Reuters
Російське повномасштабне вторгнення завдало екології України збитків у 35,3 млрд доларів, а мільйони гектарів природних заповідників наразі знаходяться під загрозою.
Про це міністр екології Руслан Стрілець заявив на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі 3 жовтня 2022 року, повідомляє Reuters.
П'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків екологічної шкоди.
За оцінками міністерства, збитки за забруднення повітря, спричиненого російською війною проти України, наразі становить близько 25 млрд євро, і ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.
Він зазначив, що лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік.
Стрілець додав, що ще 79 млн тонн парникових викидів може бути вироблено у ході відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.
Раніше повідомлялося, що через війну довкіллю України завдано збиків майже в 1 трильйон грн.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2022 08:33 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- В Україні майже 88% шкіл готові до опалювального сезону – міністр освіти
- Акції Tesla впали через висловлювання Ілона Маска про Крим
СТАТТІ