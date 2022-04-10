Через війну екології України завдано збитків на 35 млрд доларів

П'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення

Російське повномасштабне вторгнення завдало екології України збитків у 35,3 млрд доларів, а мільйони гектарів природних заповідників наразі знаходяться під загрозою.

Про це міністр екології Руслан Стрілець заявив на слуханнях в Парламенті ЄС в Страсбурзі 3 жовтня 2022 року, повідомляє Reuters.

П'ята частина заповідних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення, і вже зафіксовано близько 2000 випадків екологічної шкоди.

За оцінками міністерства, збитки за забруднення повітря, спричиненого російською війною проти України, наразі становить близько 25 млрд євро, і ще 11,4 млрд євро необхідно для усунення шкоди, завданої ґрунтам.

Він зазначив, що лише за сім місяців війни в атмосферу було викинуто 31 млн тонн вуглецю, що приблизно дорівнює кількості, яку виробляє Нова Зеландія за рік.

Стрілець додав, що ще 79 млн тонн парникових викидів може бути вироблено у ході відновлення інфраструктури та будівель, зруйнованих російськими окупантами.