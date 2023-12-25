Туристичне біблійне місце народження Ісуса стало схожим на місто-привид.

Всі святкування Святвечора в місті були скасовані через війну.

Про це пише інформагенство AP

Цього року в Вифлеємі немає святкових вогнів і різдвяної ялинки, які зазвичай прикрашають площу Менжер, немає натовпу іноземних туристів і оркестрів, які щороку збираються в місті на Західному березі, щоб відзначити свято.

Десятки палестинських поліцейських патрулюють порожню площу.

"Цього року без різдвяної ялинки і без вогнів це просто темрява", - каже Францисканський чернець із В’єтнаму Брат Джон Вінь.

За його словами, він завжди приїжджає до Вифлеєму, щоб відзначити Різдво, але цей рік був сумним. Він дивився на вертеп на площі Менжер з немовлям Ісусом, загорнутим у білу плащаницю, що нагадало йому про тисячі дітей, убитих у боях у Секторі Гази.

Колючий дріт оточує сцену, уламки не відбивали радісних вогнів і спалахів кольорів, які зазвичай заповнюють площу на свята.

Скасування різдвяних свят завдало сильного удару по економіці міста. Майже 70% доходів Вифлеєму припадає на туризм і майже весь цей прибуток - саме на час Різдвяного сезону.

Багато великих авіакомпаній скасували рейси до Ізраїлю і тому кількість іноземних туристів теж зменшилась.

Місцева влада повідомляє, що більше 70 готелів у Вифлеємі були змушені закритися і тисячі людей залишились без роботи.

Нагадаємо, що війна між Ізраїлем і Хамас триває з жовтня місяця.