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Ізраїль перебуває в стані війни – Нетаньяху

07 жовтня 2023, 12:23
Ізраїль перебуває в стані війни – Нетаньяху
Фото:politeka.net
Варто додати, що перед цим про оголошення війни також заявив міністр оборони Ізраїля Йоав Галант.

Ізраїль після ранкової атаки ХАМАСу перебуває у стані війни. Бойовики заплатять за це.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху.

"Ми перебуваємо в стані війни. Це не операція, не ескалація - це війна. І ми переможемо. ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів", - заявив Нетаньяху.

Варто додати, що перед цим про оголошення війни також заявив міністр оборони Ізраїля Йоав Галант. 

"Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення. Держава Ізраїль виграє цю війну", - заявив міністр. 

За словами речника Сил оборони Ізраїля Даніеля Хагарі, бойовики випустили по території Ізраїля більше 2 тисяч ракет. Зокрема вони проникли до країні й досі перебувають на її території. 

"Ми зосереджуємося на бойових діях на кордоні з Газою. Ми розпочали широкомасштабний призов до всіх підрозділів ЦАХАЛу. ЦАХАЛ також завдає ударів по Газі", - додав речник. 

Зранку бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу стало відомо про захід терористів до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що бойовики "заплатять високу ціну" й оголосили стан "готовності до війни". Також було розпочато контртерористичну операцію "Залізні мечі".

"Ми почали операцію "Залізні мечі", усі етапи нашої операції відкриті", - заявили в ЦАХАЛ. 

Як відзначають Збройні сили Ізраїлю, вони направили спеціальні підрозділи разом зі старшими командирами на південь країни. Територія операції буде розділена на центри, кожен з яких очолюватиме командир. 

"У міру необхідності ми будемо набирати десятки тисяч резервістів", - додала пресслужба.

Ізраїльсектор ГазаНетаньяху

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