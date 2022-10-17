Через війну рф в Україні Папа Франциск закликає реформувати ООН

Папа Римський Франциск на тлі пандемії COVID-19 та війни росії проти України заявив про необхідність реформування ООН.

Як повідомляє DW, про це Понтифік написав у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитов про надію на майбутнє", уривок з якої опублікувала газета La Stampa.

"Обидві кризи продемонстрували межі багатосторонньої системи", - написав зокрема Папа Франциск.

Глава Римо-Католицької церкви вважає, що війна рф проти України "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів". ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, "не відповідає новим реаліям", пише Франциск.

Папа Римський нагадав, що ООН та її найвпливовіший орган, Рада Безпеки, були спочатку створені для того, щоб запобігти повторенню жахів, "які людство пережило у двох війнах XX століття". Загроза все ще жива, але "світ сьогодні вже не той".

Він закликав до "структурних реформ", які має бути спрямовано на те, щоб наново відкрити "початкове покликання" міжнародної організації: "служити людській родині". Крім того, з його точки зору, певну роль в ухваленні рішень має відігравати "інтегральна безпека" стосовно продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань.