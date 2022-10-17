CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПапа Римський Франциск на тлі пандемії COVID-19 та війни росії проти України заявив про необхідність реформування ООН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через війну рф в Україні Папа Франциск закликає реформувати ООН
Фото: dpa.com
Як повідомляє DW, про це Понтифік написав у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитов про надію на майбутнє", уривок з якої опублікувала газета La Stampa.
"Обидві кризи продемонстрували межі багатосторонньої системи", - написав зокрема Папа Франциск.
Глава Римо-Католицької церкви вважає, що війна рф проти України "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів". ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, "не відповідає новим реаліям", пише Франциск.
Папа Римський нагадав, що ООН та її найвпливовіший орган, Рада Безпеки, були спочатку створені для того, щоб запобігти повторенню жахів, "які людство пережило у двох війнах XX століття". Загроза все ще жива, але "світ сьогодні вже не той".
Він закликав до "структурних реформ", які має бути спрямовано на те, щоб наново відкрити "початкове покликання" міжнародної організації: "служити людській родині". Крім того, з його точки зору, певну роль в ухваленні рішень має відігравати "інтегральна безпека" стосовно продовольства, здоров'я, економіки та соціальних питань.
Нагадаємо, що раніше Папа Римський назвав війну в Україні "третьою світовою".
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 10 2022 10:37 МЕДІА
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- ФОТО Атака Києва дронами: що відомо
- ФОТО Масивна "рідкісна" давньоримська мозаїка знайдена в Сирії
- Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг
- Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян
СТАТТІ