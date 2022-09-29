Папа Римський назвав війну в Україні "третьою світовою"
Про це повідомляє La Civiltà Cattolica.
Папа Франциск у розмові з єзуїтами у столиці Казахстану прокоментував війну, яку розв'язала росія.
"Триває війна, і я думаю, що є помилкою думати, що це ковбойський фільм, у якому є добрі і злі… Помилкою є також думати, що це війна між росією та Україною, та й усе. Ні. Ця війна є світовою війною", - сказав понтифік.
Він назвав Україну жертвою і заявив, що хотів би поміркувати, чому війні не запобігли. Папа зазначив, що імперіалізм, який існує в рф, застосовує силу, коли відчуває загрозу або перебуває в занепаді.
"Він (імперіалізм - ред.) реагує, вважаючи, що вирішенням буде розпочати війну, щоб покращити своє становище, а також щоби продавати та випробовувати зброю", - сказав Папа Франциск.
Нагадаємо, раніше він закликав не виправдовувати війну релігією, натякаючи на російського патріарха Кирила.
Також повідомлялось, що Папа Римський назвав "божевіллям" саму думку про можливе застосування ядерної зброї.
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