Папа Римський назвав "божевіллям" саму думку про можливе застосування ядерної зброї
Папа Римський Франциск заявив, що навіть думати про можливе застосування ядерної зброї було б "божевіллям".
Про це повідомило агентство Reuters.
Папа обговорював свою поїздку до Казахстану з людьми під час аудієнції на площі Святого Петра і похвалив центральноазійську країну за відмову від ядерної зброї після здобуття нею незалежності у 1991 році.
"Це було мужньо. У той час коли в цій трагічній війні дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям, ця країна від початку сказала "ні" ядерній зброї", - сказав Папа Франциск, не назвавши при цьому ні росію, ні путіна.
ЗМІ Ватикану повідомили, що Краєвський потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі. Краєвський також відвідав масові поховання в Ізюмі.
"Він розповів мені про біль цих людей, дикі дії, жахіття, замучені тіла, які вони знаходять. Давайте об'єднаємося з цими людьми, такими шляхетними та замученими", - сказав він.
Як повідомляв iPress, Папа Римський нещодавно заявив, що вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї Україні для самозахисту.
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