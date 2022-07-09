Через війну в Україні у Латвії повернуть обов'язкову військову службу
Про це пише LSM.
За інформацією джерела, 6 вересня Кабінет міністрів Латвії схвалив відновлення обов'язкової військової служби для чоловіків віком від 18 до 27 років та добровільної служби для жінок того ж віку.
Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вже оголосив про майбутній призов на 2023 рік. Планується, що до служби у збройних силах буде залучено близько 1000 громадян. Перша хвиля призову відбудеться у січні, друга — у липні. Обов’язковою служба стане саме влітку.
Зазначається, що призовники отримають можливість записуватися в армію або проходити службу у національній гвардії по 20 днів на рік протягом п'яти років. Їм також буде доступний курс командира взводу та альтернативна служба. Обов’язкова служба в латвійській армії триватиме рік, включно з місячною відпусткою. У вихідні (два дні на тиждень) солдати термінової служби зможуть перебувати вдома.
Нагадаємо, що загальна військова повинність у Латвії була скасована у 2007 році, але нові безпекові виклики, пов’язані з агресією росії, змусили владу країни переглянути рішення.
Раніше також повідомлялось, що угода про спрощений візовий режим між ЄС та росією перестане діяти 12 вересня.
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