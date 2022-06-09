ПОЛІТИКА НОВИНИЄврокомісія затвердила пропозицію щодо повного зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з Росією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угода про спрощений візовий режим між ЄС та Росією перестане діяти 12 вересня - Єврокомісія
У громадян Росії не має бути легкого доступу на територію Євросоюзу, і туризм у ЄС не є фундаментальним правом. Єврокомісія сьогодні ухвалила пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією
Фото: з вільного доступу
Про це на прес-конференції заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Юханссон.
"У громадян Росії не має бути легкого доступу на територію Євросоюзу, і туризм у ЄС не є фундаментальним правом. Єврокомісія сьогодні ухвалила пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією", - сказала Юханссон.
Єврокомісія очікує, що Рада ЄС протягом тижня затвердить пропозицію щодо припинення угоди, і з 12 вересня між країнами блоку та Росією діятиме новий візовий режим.
Скасування спрощеного режиму означає , що для росіян консульський збір при оформленні шенгенських віз зросте з 35 до 80 євро, а також збільшаться кількість документів, що надаються, терміни оформлення та видачі віз.
У Єврокомісії зазначили, що посилення візового режиму стосується лише туристичних поїздок. При цьому Євросоюз залишається відкритим для певних категорій росіян, зокрема для членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства, наголошується в прес-релізі на сайті комісії.
Нагадаємо, що в серпні міністри закордонних справ ЄС домовились зупинити спрощений візовий режим з Росією.
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06 09 2022 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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