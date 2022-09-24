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Через війну в Україні загинула 391 дитина – Офіс Генпрокурора

Ольга
Матарикіна
Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації постраждало понад 1 164 дитини
Через війну в Україні загинула 391 дитина – Офіс Генпрокурора print screen
"Станом на ранок 24 вересня 2022 року більше ніж 1164 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомляє Офіс Гененерального прокурора у Telegram
 
Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
 
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 400, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.
 
23 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Подоли Куп’янського району Харківської області були поранені дві дівчинки віком 7 та 10 років.
 
Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
 
 
 
Якщо у вас є інформація про зниклих дітей - дзвоніть за номером 116 000.
 
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24 09 2022 10:54
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