Через війну в Україні загинула 391 дитина – Офіс Генпрокурора

Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації постраждало понад 1 164 дитини

"Станом на ранок 24 вересня 2022 року більше ніж 1164 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомляє Офіс Гененерального прокурора у Telegram

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 400, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

23 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Подоли Куп’янського району Харківської області були поранені дві дівчинки віком 7 та 10 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

Якщо у вас є інформація про зниклих дітей - дзвоніть за номером 116 000.