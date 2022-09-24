НОВИНИВнаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації постраждало понад 1 164 дитиниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через війну в Україні загинула 391 дитина – Офіс Генпрокурора
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"Станом на ранок 24 вересня 2022 року більше ніж 1164 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомляє Офіс Гененерального прокурора у Telegram.
Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 400, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.
23 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Подоли Куп’янського району Харківської області були поранені дві дівчинки віком 7 та 10 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.
Раніше повідомлялося, що рф незаконно вивезла понад дві тисячі українських дітей.
Якщо у вас є інформація про зниклих дітей - дзвоніть за номером 116 000.
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24 09 2022 10:54 МЕДІА
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