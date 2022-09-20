рф незаконно вивезла понад дві тисячі українських дітей - Верещук

Україна знайде вивезених дітей і вимагатиме їхнього повернення

російські загарбники вивезли до рф щонайменше 2,1 тисячі українських дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це з повідомила віце прем'єр-міністр Ірина Верещук, передає Суспільне.

"Те, що нам відомо з джерел розвідувальних, ми говоримо про 2 161 дитину. Це те, що нам відомо станом на 1 вересня. Це діти, позбавлені батьківського піклування, ми називаємо їх "статусні діти". Скільки батьківських дітей, дуже важко сказати. З них, до речі, 55 ми вже повернули", - сказала Верещук.

За її словами, зараз завдання знайти вивезених дітей і вимагати їхнього повернення.

Верещук уточнила, що влада перевіряє всю інформацію і факти щодо викрадених дітей і невідкладно звертається до російської федерації, яка вчинила злочин.

Вона додала, що росія намагається оформити на частину українських дітей опікунство, але такі дії є неприйнятними.

"Ми не дозволяли як держава усиновлювати і в якійсь формі забезпечувати проживання наших дітей на території держави-агресора. Ми вимагаємо повернути наших дітей, звертаємося до міжнародної спільноти з вимогою зробити все, щоб Росія заплатила, тобто посилити санкції, за те, що сьогодні наші діти незаконно перебувають на території російської федерації", – підсумувала Верещук.

У червні 2022 року Верещук повідомила, що Україна повернула 53 вивезених в росію дитини.

Раніше повідомлялося, що в Україні через війну загинули 383 дитини.