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В Україні через війну загинули 383 дитини
Фото: з вільних джерел
В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії загинули 383 дитини, ще 749 зазнали поранень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook.
"Станом на ранок 13 вересня 2022 року більше ніж 1132 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 392, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
Зниклою безвісти вважається 231 дитина.
Також повідомляється, що встановлено 7 552 дитини, депортовані в росію.
Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2480 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
Раніше повідомлялося, що за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, внаслідок повномасштабної збройної агресії рф, в Україні загинуло 346 дітей та понад 645 поранено.
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