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В Україні через війну загинули 383 дитини

231 дитина вважається зниклою безвісти
В Україні через війну загинули 383 дитини Фото: з вільних джерел
В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії загинули 383 дитини, ще 749 зазнали поранень.
 
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook
 
"Станом на ранок 13 вересня 2022 року більше ніж 1132 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
 
За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 392, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
 
Зниклою безвісти вважається 231 дитина.
 
Також повідомляється, що встановлено 7 552 дитини, депортовані в росію.
 
Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2480 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
 
 
 
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13 09 2022 10:22
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