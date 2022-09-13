В Україні через війну загинули 383 дитини

231 дитина вважається зниклою безвісти

В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії загинули 383 дитини, ще 749 зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook

"Станом на ранок 13 вересня 2022 року більше ніж 1132 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 749 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 392, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.

Зниклою безвісти вважається 231 дитина.

Також повідомляється, що встановлено 7 552 дитини, депортовані в росію.

Крім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2480 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.