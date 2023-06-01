Через війну в Україні загинуло не менше 484 дітей

Насправді число загиблих і поранених дітей набагато більше - тут вказано тільки задокументовані дані.

Ювенальні прокурори задокументували в Україні 484 випадки загибелі дітей внаслідок збройної агресії росії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 484 дитини загинули і понад 992 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Насправді число загиблих і поранених дітей набагато більше - тут вказано тільки задокументовані дані.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Окремо наводяться відомості про загибель і поранення дітей за минулу добу, 31 травня, і початок доби 1 червня.

"1 червня внаслідок ракетного обстрілу державою-агресором м. Києва загинула 9-річна дівчинка та постраждала дівчинка 13 років. 31 травня через обстріл ворогом залізничної колії між с. Межиріч та с. Булахівка Дніпропетровської області травмовано 8-річного хлопчика. 31 травня внаслідок обстрілу окупантами с. Широка Балка Херсонської області поранено 3-річну дівчинку", - такі найсвіжіші дані про дітей, загиблих і постраждалих від рук ворога.

Нагадаємо, в Деснянському районі Києва впали уламки ракети рф. Там загинуло три особи, з них одна дитина, десять людей постраждали (серед них дитина). Також є постраждалі у Дніпровському районі столиці.