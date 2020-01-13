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Через загрозу виверження вулкана на Філіппінах планують евакуювати 200 тисяч людей

Вулкан Таал прокинувся 12 січня
На Філіппінах вулкан Таал викинув ще один стовп попелу, у зв’язку з чим з прилеглих територій планують евакуювати 200 тисяч людей.
Через загрозу виверження вулкана на Філіппінах планують евакуювати 200 тисяч людей Фото: Ansa

Про це повідомляє Bloomberg,передає "Громадське".

Рівень небезпеки підвищили до четвертого, передостаннього. Найвищий рівень небезпеки, п’ятий, оголошують прямо перед виверженням вулкана.

Фахівці Філіппінського інституту вулканології і сейсмології повідомляють, що виверження може розпочатися як протягом кількох годин, так і через кілька днів.

У столиці країни Манілі, що розташована за 65 км від вулкана, тимчасово призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ніно Акіноу, скасували близько 170 рейсів.

Вулкан Таал прокинувся 12 січня. Раніше повідомляли про евакуацію 6 тисяч людей.

Нагадаємо, що на півдні Італії біля узбережжя Сицилії 28 серпня прокинувся на вулкан Стромболі.

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13 01 2020 10:40
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