CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Філіппінах вулкан Таал викинув ще один стовп попелу, у зв’язку з чим з прилеглих територій планують евакуювати 200 тисяч людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через загрозу виверження вулкана на Філіппінах планують евакуювати 200 тисяч людей
Вулкан Таал прокинувся 12 січня
Фото: Ansa
Про це повідомляє Bloomberg,передає "Громадське".
Рівень небезпеки підвищили до четвертого, передостаннього. Найвищий рівень небезпеки, п’ятий, оголошують прямо перед виверженням вулкана.
Фахівці Філіппінського інституту вулканології і сейсмології повідомляють, що виверження може розпочатися як протягом кількох годин, так і через кілька днів.
У столиці країни Манілі, що розташована за 65 км від вулкана, тимчасово призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ніно Акіноу, скасували близько 170 рейсів.
Вулкан Таал прокинувся 12 січня. Раніше повідомляли про евакуацію 6 тисяч людей.
Нагадаємо, що на півдні Італії біля узбережжя Сицилії 28 серпня прокинувся на вулкан Стромболі.
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